رد ناري لـ"شكري" بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات التركية بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا، مشيرا إلى أن مصر لديها حدود برية وبحرية متاخمة مع ليبيا مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق بين حكومة فايز السراج، وتركيا ليس فيه أي تعدي على الحقوق المصرية، ولكنه اتفاق غير قانوني، وهو والعدم سواء.
وأوضح "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع علي mbc مصر"، الجمعة، مشيرا الى أن الهدف من مؤتمر برلين أن تجتمع الدول المؤثرة لوضح خارطة طريق لتحديد العناصر الضروري تناولها للتوصل لحل للأزمة الليبية، مؤكدا أن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية.