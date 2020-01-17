  • الجمعة 17 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
واقة التحرش بالمنصورة

تغريم المتحرش نصف مليون جنيه

أمطار وسيول

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد

الكويت

رفع حالة الاستنفار القصوى في الكويت

حالات طلاق

«تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟

يوسف ديدات ووالده أحمد ديدات

وفاة «يوسف ديدات».. والجاني طليق

سليماني

إسلاميون ينعون قاسم سليماني.. غيبوبة أم سبوبة؟!

سد النهضة

بيان ناري من "الري" عن مفاوضات سد النهضة

مانى وصلاح

كارثة في انتظار ليفربول بسبب «ماني» و«صلاح»

رئيس المجلس السيادي السودانى

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

أقصر رجل في العالم

وفاة أقصر رجل في العالم عن عمر 28 عامًا

أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أمير سعودي لـ"بن جاسم": علاقتك بالقذافى أفقدت الثقة بالخليج

#

أمير سعودي: لهذا السبب قبلت رأس "أصالة"

#

أمير سعودي ينتقد ترامب: قرارك غير حكيم

#

أمير سعودي يرد على منتقدى "تدمير إيران في 8 ساعات"

العراق

أمريكا

أفغانستان

أخبار السعودية

تركي الفيصل

حذر الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الولايات المتحدة من الانسحاب المفاجئ من العراق وأفغانستان.

كما كشف في مقابلة أجراهامع شبكة "سي إن إن بي سي" الأمريكية، لأول مرة، عن نصيحته للأمريكان والبريطانيين، وقت غزو العراق.

وقال الأمير السعودي: "لا أعتقد أن الوقت الحالي هو الأمثل للانسحاب الأمريكي"، مضيفًا أنه كان يجب على أمريكا أن تنسحب من أفغانستان في "المراحل المبكرة عندما كان الانسحاب أكثر قابلية للتنفيذ مما عليه الآن".

وأكمل "أهدرت الولايات المتحدة الكثير من الفرص الضائعة، كان أبرزها عقب مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011".

وتطرق في المقابلة إلى تفاصيل واقعة حدثت بينه وبين المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين قبل غزو العراق، حيث ذكر: "سبق وتحدثت مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين وقت غزو العراق، وقلت لهم: آمل ألا تغادروا العراق بنفس الاندفاعة التي دخلتهم فيها.. رأينا أنه بمجرد انسحاب أمريكا من العراق بدأت تظهر القاعدة تنشط، ثم تعود إلى العراق في ظل الجنرال ديفيد بترايوس، ولا أعرف أي نوع من المنظمات قد يظهر في حال انسحب القوات الأمريكية حاليا، ولكن أعتقد ستكون أكثر تعقيدا وسفكا للدماء مما هو عليه الحال".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان شديد اللهجة من «الأزهر» بشأن انتهاكات اسرائيل للأقصى
» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي
» استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم
» الذهب يواصل التراجع في ختام الأسبوع
» قتلى في إطلاق رصاص حي على المتظاهرين بالعراق
» إيران تغازل السعودية
» أمير سعودي يوجه تحذيرًا قويًا لأمريكا
» «كاف» يضع الزمالك في ورطة بسبب السوبر الإفريقي
» النصر يحجز مقعدًا في نصف نهائي كأس خاد الحرمين
» أمنية مسعود أوزيل لـ«النني».. تعرف عليها
» الزمالك وراء رفض هداف أمم إفريقيا الانتقال للأهلي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب