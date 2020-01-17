بعد زواجه بالثالثة..سؤال جريء من إعلامية لمحمود العسيلي

17 يناير 2020 - 12:52 م

هنأت الإعلامية هبة الأباصيري، الفنان محمود العسيلي ، بمناسبة زواجه من مصممة الأزياء أمنية عبدالعزيز ، قائلة :" حديث مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، هو زواج العسيلي لتالت مرة ".



وأضافت "هبة"، خلال برنامج "آخر النهار" االمذاع عبر فضائية "النهار"، بأن زواج العسيلي أثار جدل واسع على السوشيال ميديا، كونه الزواج الثالث، وهل سينجح أم مصيره الانفصال مثل زيجاته السابقة".



ووجهت الإعلامية هبة الأباصيري، رسالة إلى الفنان محمود العسيلي، قائلة: "ألف مبروك، بس يا ترى العروسة معاها واسطة ، هتكمل معاك ولا هتطلق زي غيرها ".



وأشارت إلي أن "السوشيال ميديا" أصبحت جزء لا يتجزء من حياتنا، معقبة: "من عيوب السوشيال ميديا إننا بندخل في حياة بعض بأسلوب غلس، وفج".

