» الهلال يتأهل إلى نصف نهائي كأس خاد الحرمين

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الرياضة

الهلال
الهلال
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الاتفاق

المصريون

الهلال

كأس خادم الحرمين

حجز فريق الهلال إلى دور الـ4 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب "جامعة الملك سعود" ضمن منافسات الدور ربع النهائى من المسابقة.

تقدم الهلال مبكرًا، عن طريق مهاجمه صالح الشهرى، بعد مرور 4 دقائق على بداية المباراة، بعد متابعته لعرضية محمد البريك، لتسكن على يمين حارس الإتفاق.

ونجح الإتفاق، فى إدراك هدف التعادل، عن طريق السلوفاكى فيليب كيش، من ركلة جزاء فى الدقيقة 84، ليلجأ الفريقين إلى الأوقات الإضافية.

وعاد صالح الشهرى، ليقود الزعيم إلى نصف نهائي البطولة، بعدما نجح فى تسجيل الهدف الثانى، فى الدقيقة السادسة من الشوط الأول الإضافى.

وتعرض سعيد الربيعة لاعب الاتفاق للطرد المباشر فى الدقيقة 73.

وكان الهلال، قد تأهل  إلى هذا الدور بعد الفوز الصعب على مضيفه الفيصلى بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية فى دور الـ 16 من المسابقة، بعدما انتهى الوقتين الأصلى والإضافى للمباراة بالتعادل الإيجابى 2-2.

بينما حجز فريق الاتفاق مقعده فى ربع نهائى كأس خادم الحرمين بعد فوزه على فريق أحد بسبعة أهداف مقابل هدف.

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