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اغتصاب طالبة أثناء عودتها من المدرسة

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أطلقت الشرطة البريطانية، حملة لملاحقة متهم باغتصاب طالبة تبلغ من العمر 16 عامًا في مدينة مانشستر.

وتعرضت الفتاة التي كانت ترتدي الزي المدرسي للهجوم مساء أمس، عندما كانت في طريق عودتها إلى المنزل، حين اعترضها رجل واغتصبها.

وتقول الشرطة، إن المشتبه به ذو بشرة سمراء، يبلغ طوله 5 أقدام و 8 أمتار، ومتوسط الجسم، ويتراوح عمره بين 30 و 40 عامًا. وكان يرتدي بنطلونًا أزرق اللون.

وفرضت الشرطة، طوقًا أمنيًا حول المنطقة التي وقع فيها الحادث، وشوهد الضباط يبحثون في الحقول القريبة والغابات عن المشتبه فيه، والبحث عن أية أدلة تقود إلى الوصول إليه.

وقال ضابط بالشرطة: "الحادث محزنًا جدًا. لدينا ضباط متخصصون يحاولون تحديد الظروف الكاملة المحيطة بالحادث".

وأضاف: "أود أن أطمئن المواطنين بأننا نبذل كل ما في وسعنا لتعقب الشخص المسؤول وتقديمه إلى العدالة، وسوف يتم تسيير دوريات في أنحاء المنطقة خلال الأيام المقبلة".

 يأتي الهجوم بعد الكشف عن تقرير يشير إلى تعرض 57 طفلاً على الأقل لسوء المعاملة من قبل عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال في مانشستر منذ 16 عامًا.

ويسلط التقرير الضوء على وفاة فيكتوريا أجوليا (15 عامًا)، من جرعة زائدة من الهيروين في عام 2003.

وقالت إنها حقنت بالمخدرات وتعرضت للاغتصاب على يد رجل يبلغ من العمر 50 عامًا،.

وكشف تحقيق للشرطة، أطلق عليه اسم "عملية أوجستا" عن 57 ضحية على الأقل و 97 من المشتبه بهم تم التعرف عليهم من قبل شرطة مانشستر.


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