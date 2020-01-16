أردوغان: تركيا ترسل قوات إلى ليبيا

16 يناير 2020 - 01:22 م

أفادت وكالة رويترز للأنباء في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أرسل قوات إلى ليبيا لدعم قوات حكومة فايز السراج ضد قوات اللواء خليفة حفتر.



يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة اللواء حفتر لحضور مؤتمر برلين الأحد المقبل والذي يشارك فيه الأطراف الليبية والرئيس التركي والألماني وبعض الدول العربية.





وكان أردوغان طلب منذ أسبوعين من البرلمان تصريحًا لنشر قوات في ليبيا.







