  • الخميس 16 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:07 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عفو رئاسي عن 676 سجينا

«الداخلية»: تفرج عن 443 مسجونًا

القبض على مفتي داعش بالموصل

أصدر فتاوى بقتل العلماء.. القبض على مفتي داعش بالموصل

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ابنة جمال عبد الناصر تكشف مفاجأة عن والدها في عيد الميلاد

صلاح في ليفربول وولفرهامبتون

«كان2021» تحرم ليفربول من نجومه 6 مباريات

حفتر

مفاجأة بشأن موقف "حفتر" عن وقف إطلاق النار

إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة

إسرائيل تتخذ قرارًا بعد تهديد أمني محتمل بإثيوبيا

كوبرى لدقى

انهيار أجزاء من كوبري محرم بك في الإسكندرية

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين: "هدمنا شقة الجواسيس خلاص"

بسمة وهبة

بسمة وهبة: "قولنالكم رئيسنا مش سهل"

عجرم

قاضية قتيل نانسي عجرم تقلب الموازين: فادي الهاشم في خطر

إسرائيل تتخذ قرارًا بعد تهديد أمني محتمل بإثيوبيا

الحياة السياسية

إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة
إسرائيل ترفض منحة الجنسية ليهود هذه الدولة
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تتخذ قرارا خطيرا ضد يهود المغرب

#

"الخزعلي" يتوعد إسرائيل وأمريكا بعد مقتل "سليماني"

#

رسالة تهديد حوثية للسعودية والإمارات: الحرب لم تبدأ بعد

#

فنانة عالمية تعتذر للفلسطينيين بعد زيارتها إسرائيل

إسرائيل

الحدود

الصومال

إثيوبيا

تهديد امني

قررت إسرائيل حظر بعثاتها الطلابية لزيارة إثيوبيا، بناء على تقرير أمني عبر عن خشية من تهديد محتمل في هذا البلد.

وقالت وزارة التربية الإسرائيلية: "تقرر عدم إرسال بعثات طلابية إلى إثيوبيا في هذه المرحلة، بعد توجيهات الجهات الأمنية وتحذيرات من السفر من جانب وزارة الخارجية".

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إجراء تقييم آخر للأوضاع في الأيام المقبلة.

وفي أغسطس من العام 2018، عثر على جثمان الطالبة الإسرائيلية المفقودة آية نعامنة 21 عاما، في صحراء إثيوبية، حيث كانت ضمن بعثة طلابية، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن آية توفيت على الأرجح نتيجة سقوط، بعد انفصالها عن مجموعتها خلال جولة.

وتقول هيئة مكافحة الإرهاب الخاضعة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية إن "هناك تهديدا محتملا ومستمرا لإلحاق الأذى بالإسرائيليين اليهود، الذين يعيشون في المقاطعة الصومالية شرق إثيوبيا والحدود مع جيبوتي"، محذرة من أن "الإرهاب قد يمتد إلى عمق إثيوبيا".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» هل تصلى وتصوم الحامل.. الإفتاء تحسم الجدل
» رامي جمال يخضع لعملية جراحية ويفاجئ متابعيه
» شاهد.. نهر من النار يجري على الأرض
» صور.. إضراب عمال مطار الكويت
» البرتقال المصري يحتل المركز الأول في الأسواق الصينية
» بالمجان.. الثقافة تفتح أبواب معرض الكتاب لذوى القدرات الخاصة والشهداء
» "الثقافة" تحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاح الأوبرا الخديوية
» سيرين عبد النور تقبل زوجها على السجادة الحمراء وتثير الجدل
» بالفيديو.. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها
» أزمة جديدة لـ "كارتيرون" قبل مواجهة المصرى
» رد فعل صادم من زوج علم بإصابة زوجته بالسرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة