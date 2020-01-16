تفاصيل مثيرة عن محاولة اغتيال نجل الداعية أحمد ديدات

16 يناير 2020 - 09:33 ص

كشفت تقارير عن تعرض الناشط المجتمعي يوسف أحمد ديدات، نجل الداعية الراحل أحمد ديدات، لمحاولة اغتيال.

قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن السلطات في جنوب أفريقيا نقلت الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الشهير أحمد ديدات جوا إلى المستشفى، بعد إصابته برصاصة في رأسه، عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

وبحسب تصريحات مسئول أمني فإن يوسف ديدات ما زال يتلقى العلاج في المستشفى، مشددا على أن الأحاديث عن وفاته ليست صحيحة.

كانت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نعت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الداعية يوسف ديدات.

وكتبت صفحة أفريقيا الإسلامية على حسابها في فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اغتيال الداعية يوسف بن أحمد ديدات بجنوب أفريقيا بطلق ناري في الرأس.. اللهم اغفر له وتقبله فى الشهداء".

بينما نشر حساب أخبار أولاد حملة "بيرطو" : "اغتيال يوسف ديدات ابن الداعية المعروف أحمد ديدات رحمه الله أمام محكمة في جنوب أفريقيا".

كما انتشر أيضا مقطع فيديو على يوتيوب، معلقا على الحادث بالقول: "وردنا الآن.. اغتيال الداعية يوسف بن أحمد ديدات بطلق ناري في الرأس بجنوب أفريقيا".

يذكر أن الداعية أحمد ديدات والد يوسف ديدات كان واعظا ومحاضرا ومناظرا إسلاميا، حيث ترأس المركز الدولي للدعوة الإسلامية في مدينة ديربان في جنوب أفريقيا، وحاز على جائزة الملك فيصل لجهوده في خدمة الإسلام.







