"ناصر 56" أشهرهم..أعمال فنية جسّدت "جمال عبد الناصر"

يحل اليوم الثلاثاء 15 يناير، ذكري ميلاد، الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر، والذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1918، قبل أحداث ثورة 1919،في مدينة الإسكندرية، وهو الذي قدم إنجازات ومشاريع قومية مازالت عالقة في أذهان الشعب المصري.

كما يعتبر الزعيم "عبد الناصر"، أكثر من قدم كشخصية تاريخية ووطنية في السينما والدراما المصرية،حيث عرض عدد من الأعمال له، التي أظهرت جوانب كثيرة من شخصيته .

ومن أبرز الأعمال التي قدمت في السينما والدراما للزعيم "عبد الناصر"، هو فيلم "ناصر 56"، الذي قدم فيه الفنان أحمد زكي وأحد من أهم أعماله السينمائية، فهو تناول فترة هامة في حياة جمال عبد الناصر، وذلك من فترة تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، مرورًا بتصديه للعدوان الثلاثي على مصر وطرد البعثة الفرنسية البريطانية،وحقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا واسعًا في شباك التذاكر، كما حاز على إشادة النقاد .

ومن "ناصر 56" إلى فيلم بطولة خالد الصاوي، ويحمل اسم "جمال عبد الناصر"، حيث تناول الفيلم مساحة أكبر من حياة الرئيس الراحل بداية من التحاقه بالكلية الحربية مرورًا بتنظيمه حركة الضباط الأحرار والقيام بثورة 52 ولم يحقق الفيلم النجاح المرجو منه حينها .

كما لم تنس الدراما، الزعيم "عبد الناصر"، فقد قدمت الدراما عدد من الأعمال التي تناولت شخصية الراحل جمال عبد الناصر من ضمنها الشخصية التي جسدها الفنان رياض الخولي، في مسلسل "أم كلثوم" وتناولت الجانب الإنساني من حياة الزعيم القومي، ومواقفه الإنسانية التي جمعته بكوكب الشرق أم كلثوم .

في حين، أبدع الفنان مجدى كامل فى تجسيد هذه الشخصية في مسلسل "ناصر" من تأليف يسرى الجندى .

وقدم الفنان السوري، جمال سليمان، شخصية جمال عبد الناصر، في مسلسل "صديق العمر"، وقد ركز العمل على العلاقة بين جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، خلال الفترة من "1960 حتى 1967 خاصة الوحدة بين مصر وسوريا مرورًا بالنكسة.

وكان آخر من جسد شخصية الرئيس جمال عبد الناصر دراميا هو الممثل الأردني الراحل ياسر المصري، في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، الذي عرض في شهر رمضان 2017، ونال "المصري" إشادات من الجماهير والنقاد، عن براعته في تجسيد ناصر، سواء في الملامح أو في الحركات، أو في نبرة الصوت.