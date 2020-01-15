  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:15 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور مبروك عطية

" شايل ورد ليه ".. تجبر داعية إسلامي علي اعتراف جريء

الطائرة الأوكرانية

«الحرس الثوري » يعتقل مصور فيديو "الطائرة الأوكرانية"

زلزال

زلزال بالجيزة وأكتوبر.. تعرف على حجم قوته

الغنوشي

مساءلة رئيس البرلمان التونسي بعد زيارته لتركيا

جمال عبد الناصر

"ناصر 56" أشهرهم..أعمال فنية جسّدت "جمال عبد الناصر"

تاج السر علي الحبر النائب العام السوداني

النائب العام السوداني عن محاولة التمرد: جريمة مكتملة الأركان

ترامب

رسميا.. محاكمة ترامب في هذا الموعد

الزمالك والجونة

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

سعد الحريري

"الحريري": لن أكون شاهد زور على ما حدث

إيقاف خطيب مسجد بسبب إشادته بـ"عصام الحضرى"

10 أرقام قياسية حققها "عصام الحضري"

«آبل» تصدم "ترامب" فى هذا الأمر

عرب وعالم

سر فوز "آبل" 63 مليار دولار في 5 أيام
سر فوز "آبل" 63 مليار دولار في 5 أيام
Advertisements

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

#

شيرين عبد الوهاب تصدم أحمد حلمي وتتبرأ من هذا الأمر

#

مفاجأة.. "جينيس" تحرج تامر حسني فى هذا الأمر

#

إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

أمريكا

مصر

ترامب

بطولات

آبل

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة آبل للتكنولوجيا، بتمكين السلطات من الدخول لبيانات هواتف آيفون المحمولة التابعة لها لغرض الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.

وواصل ترامب عبر "تويتر"، أننا نساعد آبل طوال الوقت فيما يتعلق بالتجارة والعديد من المشكلات الأخرى، ومع ذلك يرفضون فتح الهواتف التي يستخدمها القتلة وتجار المخدرات ومرتكبي الجرائم العنيفة الأخرى.

في حين تتمسك آبل بالسياسة التي تتبعها لجهة حماية خصوصية العملاء من خلال تشفير بيانات هواتف آيفون.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا للأميرة " هيفاء آل مقرن"
» شاهد.. كيف احتفل محبو جمال عبد الناصر
» بوتين: هذه الدول مسئولة عن أمن كوكبنا
» تأجيل مواجهة الأهلي وإنبي في الدورى
» احذر هذا السلوك أثناء الاستحمام.. يؤدي إلي الوفاة
» عجز 9 مليارات دينار في ميزانية الكويت
» الأهلى ينفي التفاوض مع الإيفواري أرلم نويري
» الجنانيي: أتمني خروج السوبر بشكل جيد
» حقيقة نقل مباراة القمة بالدورى للإمارات
» تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك بإفريقيا
» الكويت.. إحالة قضية اختراق وكالة الأنباء للنيابة العامة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:19 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة