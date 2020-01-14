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بولندا.. إعدام 100 ألف من الدواجن بسبب "إنفلونزا الطيور"

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مسؤول فلسطيني: تأكدنا من وجود إنفلونزا الطيور بأحد المزارع في الضفة
مسؤول فلسطيني: تأكدنا من وجود إنفلونزا الطيور بأحد المزارع في الضفة
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المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات البولندية، الثلاثاء، إعدام أكثر من 100 ألف من الدواجن، جراء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.
وذكر بيان صادر عن مكتب الطب البيطري بالبلاد، أن الإنفلونزا انتشرت بشكل سريع، ولمنع تفشيها جرى إعدام أكثر من 100 ألف من الدواجن.
ودعا البيان أصحاب مزارع الدواجن في البلاد، إلى التزام القوانين من أجل منع انتشار الوباء.
وفي وقت سابق، حظرت اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وهونغ كونغ، استيراد الطيور والبيض من بولندا، فيما حظرت الإمارات وأوكرانيا وروسيا البيضاء، استيرادها جزئيا.
وبحسب إعلام محلي، يبلغ حجم الدواجن التي يتم إنتاجها سنويا في بولندا، 2.5 مليون طن، أي ما يعادل 17 بالمئة من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي. -

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