بولندا.. إعدام 100 ألف من الدواجن بسبب "إنفلونزا الطيور"

14 يناير 2020 - 10:30 م

أعلنت السلطات البولندية، الثلاثاء، إعدام أكثر من 100 ألف من الدواجن، جراء إصابتها بوباء إنفلونزا الطيور.



وذكر بيان صادر عن مكتب الطب البيطري بالبلاد، أن الإنفلونزا انتشرت بشكل سريع، ولمنع تفشيها جرى إعدام أكثر من 100 ألف من الدواجن.

ودعا البيان أصحاب مزارع الدواجن في البلاد، إلى التزام القوانين من أجل منع انتشار الوباء.

وفي وقت سابق، حظرت اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وهونغ كونغ، استيراد الطيور والبيض من بولندا، فيما حظرت الإمارات وأوكرانيا وروسيا البيضاء، استيرادها جزئيا.