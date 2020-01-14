» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة

محمد عبد الحارس
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك قائمة الفريق المسافرة للقاء الجونة، والمقرر لها الخامسة مساء غد الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.
وضمت القائمة:
في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي
في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - عبد الله جمعة
في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما - مصطفي فتحي- إسلام جابر
في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد
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