  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

صلاح

لاعب فرنسى يهدد مسيرة "صلاح" بصفوف "الريدز"

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لـ "زيسكو"

#

مفاجآت بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك في مواجهة أسوان

#

"كارتيون" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للإنتاج الحربى

انفجار

المنوفية

أنابيب

ذعر

أسطوانة

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك قائمة الفريق المسافرة للقاء الجونة، والمقرر لها الخامسة مساء غد الأربعاء بملعب الجونة في الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وضمت القائمة:

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - عبد الله جمعة

في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما - مصطفي فتحي- إسلام جابر

في خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين
» البرلمان يُقرّ مد حالة الطوارئ 3 أشهر
» تصريحات صارمة من أوكرانيا بخصوص إيران
» قطب: "هذه الوجبة تؤدي إلى الضعف الجنسي"
» 20 لاعبا بقائمة المصرى استعدادًا لأسوان
» حكم صيد الأسماك بالصعق الكهربائي ..الإفتاء تحسم الأمر
» تسريب فيديو لهاتف سامسونج الجديد القابل للطى
» اتفاق بين الإمارات واليابان بتكلفة 8.1 مليون
» شاهد.. حكم يستعين بمسدس لإدارة مباراة
» هل يجوز للرجل وضع العطور الحريمى.. الإفتاء ترد

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة