  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: فيه ضجة كبيرة هتحصل ومش هنخلص

ارشيف

برشلونة يعمل بنصيحة «آل الشيخ» فى هذا الأمر

غادة والي وزيرة التضامن

اتهام يلاحق "غادة والي".. وترد: معايا شهود

ارشيفية

إمام مسجد يتزوج " رجل".. ويكتشف الخديعة بعد أسبوعين من الدخلة

أولي جلسات الاستئناف في قضية " شهيد الشهامة"

غياب والد "شهيد الشهامة" عن أولى جلسات الاستئناف

مجدي عبد الغني

أول تعليق لـ"عبد الغني" بعد الحكم بحبسه

هبة قطب

هل الختان يسبب البرود الجنسي للنساء.. هبة قطب تجيب

محمد راجح

بعد قليل. نظر أولى جلسات استئناف "راجح"

قاسم سليماني

هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

الحبيب الجفري

الجفري: 3 سمات تميز الجيش المصري

بدعوة من العناني..

فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"

الصفحة الأخيرة

وزيرالسياحة و فاروق حسني و زاهي حواس
وزيرالسياحة و فاروق حسني و زاهي حواس
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فاروق حسني: أنا صاحب فكرة إنشاء المتحف الكبير

#

المتحف المصري الكبير يستقبل 202 قطعة أثرية

#

عمرو أديب: 2020 سيكون عام هذا الأمر الهام في مصر

#

المتحف المصري الكبير يشارك في موسوعة "جينيس" بقناع" توت عنخ أمون"

بدعوة من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قام بزيارة المتحف المصري الكبير، أمس الإثنين، الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق وعالم الآثار الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق والدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية وكان في استقبالهم وزير السياحة والآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة والدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف.

وتضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ أمون وموقع ميدان المسلة المعلقة.

وخلال الجولة أعرب الفنان فاروق حسنى عن سعادته بزيارة المتحف المصري الكبير ووصفه بأنه الخيال المستحيل الذي أصبح حقيقة، مؤكدًا أن المتحف شاهد علي تاريخ الإنسانية والعمل يجري فيه علي قدمٍ وساق.

وقد وجه فاروق حسني التحية والتقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمنحه من اهتمام خاص لمتابعة العمل اليومي لهذا الصرح الخالد، مؤكدًا أن هذا المتحف سيكون هدية للإنسانية جمعاء.

كما وجه أيضًا التحية والشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار واللواء عاطف مفتاح وكذلك لكل القائمين من الأيدي المصرية لما يقومون به من مجهودات لتنفيذ هذا الصرح العملاق، الأمر الذي يدعو للدهشة والفخر.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا بـ "الاتحادية"
» مقتل 57 شخصًا في انهيارات جليدية
» الموت يفجع رئيس "القومى للمرأة"
» فاروق حسني عن المتحف المصري الكبير: "الخيال المستحيل"
» مميزات خفية لمواقع التواصل أهمها "الصور".. تعرف عليها
» مدرب جديد لـ "برشلونة" الإسبانى
» ريم البارودي تكشف أسرار علاقة أحمد سعد وسمية الخشاب
» سعاد صالح: رفضك للعلاقة الزوجية مش حرام بشرط
» شاهد.. سمية الخشاب تشعل إنستجرام بإطلالة جديدة
» يضرب والدته بالفأس لعدم غسل ملابسه
» طائرة خاصة للزمالك أثناء رحلته للجونة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    02:59 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة