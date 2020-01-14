» 70 جلدة لمتحرش بطفل على إنستجرام بالسعودية

14 يناير 2020 - 10:03 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن المحكمة الجزائية في الرياض قضت بسجن متحرش بطفل على إنستجرام 40 يوما، و70 جلدة على دفعتين.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية، تلقت الجهات الأمنية بلاغا من مواطن سعودي يفيد بتعرض شقيقه الحدث البالغ من العمر 12 عاما، للتحرش الجنسي من جانب مستخدم لتطبيق إنستجرام، يطالبه بمقابلته على عجل.



