» بريطانيا تحذر إيران من هذا الأمر الخطير

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حذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، النظام الإيراني من الانزلاق إلى "مزيد من العزلة" السياسية والاقتصادية"، على خلفية توقيف سفير بلاده لدى طهران روب ماكير لساعات قبل الإفراج عنه.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، الإثنين، حسب قناة "آي تي في" البريطانية (مستقلة).
وقال راب ردًا على سؤال طرح عليه في المجلس: "التوقيف انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأضاف وزير الخارجية: "النظام في طهران يقف عند مفترق طرق. يمكنه أن ينزلق أكثر وأكثر في العزلة السياسية والاقتصادية".
واستدرك بالقول: "لكن هناك بديل والنظام أمامه خيار: يبقى الباب الدبلوماسي مفتوحًا، لقد حان الوقت لإيران للمشاركة في الدبلوماسية، ورسم طريق سلمي للمضي قدما".
ونفى ماكير، الأحد، اتهامات بالمشاركة في احتجاجات بطهران السبت، وذلك تعليقًا على احتجازه ثم إطلاق سراحه لاحقًا من قبل السلطات الإيرانية.
وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن طهران أوقفت السفير البريطاني، السبت، ثم أفرجت عنه، على خلفية قيامه بتصوير التظاهرات التي تشهدها العاصمة الإيرانية.
وفي اليوم ذاته، تحول تجمع في طهران، خلال فعالية لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت قبل أيام في إيران، إلى مظاهرة مناهضة للنظام الحاكم في البلاد.
والأربعاء، سقطت طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بوينغ 737"، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا، هم 82 إيرانيا و57 كنديا و11 أوكرانيا و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.
ووقع الحادث بالتزامن مع استهداف طهران قواعد أمريكية في العراق بعدد من الصواريخ.
والسبت، أعلنت هيئة الأركان الإيرانية، في بيان، أن منظومة دفاع جوي تابعة لها أسقطت طائرة الركاب الأوكرانية، إثر "خطأ بشري" لحظة مرورها فوق "منطقة عسكرية حساسة". -

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