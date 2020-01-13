شيخ يثير الجدل: «المرأة سبب التحرش حتى لو منتقبه»

أثار الشيخ سعد عرفات جدلًا، بقوله، إن المرأة لو خرجت إلى الشارع وهي ترتدي النقاب وتحرش بها شاب فهي المتسببة في ذلك.

وظهر عرفات في فيديو على الموقع الشهير «يوتيوب»، خلال تقديمه برنامج على فضائية الرحمة، وقال: «حتى لو المرأة خرجت وهي لابسة نقاب هتكون سبب للتحرش».

وأضاف: «كثير من البنات تشتكى أنها إذا سارت فى الشارع يضايقها الشباب والرجال، وإذا ركبت الأتوبيس يلتفت إليها الرجال يمينا ويسارا فأنت سبب التحرش».

وتابع فى الفيديو: «تقول الفتاة حين أخرج محجبة أو منتقبة فلماذا أتعرض للتحرش؟».

وجاء رده على السؤال قائلًا: «لعلك خرجت بغير حاجة فسلط الله عليكى هذا الذئب الشيطانى».

وأكمل: «انتبهى وأنا أقول كلاما أعرفه وأعيه لعلك خرجتى منتقبة، ومتسترة فسلط الله عليك شيطانا يؤذيك».

وأرسل: «لأنك أولا عينيك تجرى ذات اليمين وذات الشمال، وأحيانا هى التى تنظر إليه وتقول أنا هنا ألا ترانى أنت أعمى، فنظر إليها فدققت النظر إليه فأرسل إليها قبلة”.

والجدير بالذكر أن ناشر الفيديو علق عليه قائلًا: إن هذا المقطع تم تداوله فى إشارة منه إلى وقائع التحرش الأخيرة، إلا أنه يمثل تشجيعا للشباب على التحرش بأى فتاة».



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