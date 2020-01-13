» تترك طفلتها تجوع حتى الموت لتحفل بعيد الحب

13 يناير 2020 - 02:12 م

واقعة مؤسفة شهدتها روسيا، تخلت فيها أم عن كل معاني الأمومة والحنان، حيث اعترفت أمام محكمة أنها قتلت ابنتها البالغة من العمر 3 أعوام بدون قصد؛ بعدما تخلت عنها وتركتها في المنزل لمدة أسبوع؛ للمشاركة في سلسلة من الحفلات



وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، إن ماريا بلينكينا البالغة من العمر 21 عاما، تركت طفلتها كريستينا التي كانت جائعة جدا، وحاولت تناول مسحوق الغسيل.









من ناحيتها، قالت محكمة في روسيا، إن ”الأم تركت الفتاة لمدة أسبوع بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب من العام الماضي، حيث تم العثور على الطفلة عارية، بعدما تضورت جوعا حتى الموت في شقة باردة ومملوءة بالقمامة، وكانت أكلت كمية صغيرة من الطعام الذي تركته لها والدتها والمكون من الزبادي والدجاج والنقانق، كما أوقفت تشغيل المياه بعد مغادرة منزلها والتخلي عن طفلتها لمدة أسبوع“.







