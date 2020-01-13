العراق: من حق إيران الرد بهذا الشرط

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السفير العراقي في طهران سعد جزاد قنديل
السفير العراقي في طهران سعد جزاد قنديل
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متابعات- أمينة عبد العال

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العراق

إيران

الولايات المتحدة

سليماني

أعلن سعد جواد قنديل السفير العراقي في العاصمة الإيرانية طهران، أن بغداد تقر بحق إيران في الرد علي اغتيال قائد فيلق القدس قاسم السليماني بغارة أمريكية ولكن ليس علي الأراضي العراقية لأننا لا نريد أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات".

وتابع في تصريحات صحفية لوكالة" سبوتنيك" أن إبلاغ طهران لبغداد بالضربة الصاروخية علي قواعد في العراق لا يبرر خرق السيادة العراقية، مشيرا إلي أنه  لم يكن هناك متسع من الوقت لإبلاغ التحالف بالضربة الإيرانية لأن طهران أبلغتنا إما قبل الضربات بفترة قصيرة جدا أو أثناء الضربات".

وأشار قنديل إلي أن إيران لم تقدم حتى الآن رد علي الاحتجاج الذي تقدمت به العراق رسميا للسفير الإيراني في العراق بالرغم من أنه تم إبلاغه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين.

جدير بالذكر أن إيران استهدفت قواعد عسكرية للولايات المتحدة في العراق ردا علي تصقية قاسم السيلماني بضربة جوية أمريكية. 


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