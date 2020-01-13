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تسريب فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم يغير مجرى القضية

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قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
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أحمد عادل شعبان

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نانسي عجرم

فيلا نانسي عجرم

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو جديدا يكشف عن أحداث جديدة وقت في فيلا نانسي عجرم .

ويُظهر الفيديو الجديد ، المجني عليه محمد حسن الموسى أثناء تجوله في حديقة الفيلا الخاصة بنانسي عجرم .

وأظهر الفيديو "الموسى" وعلى خصره من ناحية اليسار سلاح ناري يلمع في أضواء الكاميرات .

وكانت أسرة المجني عليه أكدت أنه يعمل في فيلا نانسي عجرم ولم يكن مسلحا.

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