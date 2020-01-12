» رئيس هذه الدولة يعلن استقالته من منصبه

12 يناير 2020 - 08:28 م

أعلن رئيس دولة أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد خاجيمبا نبأ استقالته. وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الرئيس إن الأيام القادمة ستكشف ذلك.

وحسب ويكيبيديا، فإن "أبخازيا" هي منطقة متنازع عليها تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود. أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1991 مما تبعه الصراع الجورجي الأبخازي. تحكم من قبل جمهورية أبخازيا وهي جمهورية مستقلة عن جورجيا واقعياً، إلا أنها لا تحظى باعتراف دولي سوى من روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو وسوريا.