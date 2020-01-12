  • الأحد 12 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ريال واتليتكو

السوبر الإسباني.. بث مباشر لمباراة الريال وأتليتكو مدريد

الطقس

الأرصاد: اعتدال الجو خلال الـ48 ساعة المقبلة

الدفن

أول فيديو لإنزال "سليماني" داخل القبر

إنجي خوري

فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا

صياد مع أسماك القرش

بالصور.. صيادو غزة يصطادون أسماك القرش بغزارة

ولي العهد ورئيس وزراء اليابان

رئيس وزراء اليابان بالعباءة داخل خيمة مع «بن سلمان»

أمير الكويت

"قابوس ما مات".. تصريحات مبكية من أمير الكويت

ابى احمد

مفاجأة.. إثيوبيا تتراجع أمام مصر

قصف

قصف جديد يستهدف قاعدة أمريكية بالعراق

مرتضى منصور

رسميًا.. الزمالك يتراجع ويخوض مباراته في قطر

رئيس هذه الدولة يعلن استقالته من منصبه

عرب وعالم

رئيس أبخازيا
رئيس أبخازيا
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

«مدبولي» يخصص 4 قطع أراضٍ للإسكان الاجتماعي بالغردقة

#

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه الدولة

#

استقالة رئيس الاتحاد الإماراتي من منصبه

#

رئيس يعين شقيقه رئيس للوزراء في هذه الدولة

روسيا

رئيس

استقالة

أبخازيا

أعلن رئيس دولة أبخازيا، راؤول خاجيمبا، مساء اليوم الأحد، استقالته من منصبه.

وفي حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، أكد خاجيمبا نبأ استقالته. وردا على سؤال عما إذا كان ينوي الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الرئيس إن الأيام القادمة ستكشف ذلك.

وحسب ويكيبيديا، فإن "أبخازيا" هي منطقة متنازع عليها تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود. أعلنت استقلالها عن جورجيا عام 1991 مما تبعه الصراع الجورجي الأبخازي. تحكم من قبل جمهورية أبخازيا وهي جمهورية مستقلة عن جورجيا واقعياً، إلا أنها لا تحظى باعتراف دولي سوى من روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو وسوريا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك ينفي موافقته على خوض السوبر الإفريقي بـ«قطر»
» لهذا السبب.. دعوى حبس ضد النجم إبراهيم سعيد
» الهلال يكشف دور الأهلي في هروب حمادة صدقي
» ضبط 39 قطعة أثرية بحوزة فلاح في أسيوط
» بيراميدز يتأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية
» فيديو.. اختطاف فنانة شهيرة واغتصابها في سوريا
» رسميًا.. نهاية موسم «سواريز» مع برشلونة
» رئيس هذه الدولة يعلن استقالته من منصبه
» أمريكا تكشف موعد مغادرتها العراق
» مصر للمقاصة يتعادل إيجابيًا مع إنبي
» هدد بفضحه بعدما شاهده يمارس الشذوذ.. طالب يقتل شقيقه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:08

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية