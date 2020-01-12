شاهد.. تمزيق صور قاسم سليماني في قبل طهران

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قاسم سليماني

طهران

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تمزيق

انطلقت الاحتجاجات الغاضبة في العاصمة الإيرانية طهران ليلة أمس، والتي طالبت برحيل المرشد الإيراني على خامنئي.

وهتف المتظاهرون في إيران: " الموت لخامني.. الموت لولاية الفقيه".

وفي تطور سريع وخطير يكشف حجم الغضب في الشارع الإيراني، أقدم المتظاهرون على تمزيق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.

يأتي هذا عقب أيام من اغتيال قاسم سليماني، والذي تم دفنه وسط مراسم شيعية كبيرة، حيث تم نشر صور لاستقبال سليماني في جنة الملالي، حيث يستقبله الإمام الحسين.

كما تم التبرك بتربة قبره، وأنها تشفي من الأمراض، خاصة البواسير.

يذكر أن النظام في طهران يواجه أزمة دولية بعد سقوط الطائرة الأوكرانية، حيث نفى مسؤوليته عنها، ثم عاد وأكد أنه سقطت بطريق الخطأ، وأنهم أسفوا لسقوط الطائرة.


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