» حفيد العائلة الملكية بالعراق يترشح لرئاسة الوزراء

11 يناير 2020 - 07:49 م

شهد العراق اليوم السبت، إعلان أحد أحفاد الأسرة الملكية ترشحه لرئاسة الحكومة الانتقالية.

وبثت وسائل إعلام مقطع فيديو لراعي الحركة الملكية، وسليل العائلة المالكة، علي بن الحسين، أعلن خلاله الترشح.

كما تعهد في الفيديو بتلبية مطالب المتظاهرين، مصرحًا بـ: "تماشيا مع مطالب المتظاهرين الشبان وإكراما للذين قدموا دماءهم قرابين لاستعادة الوطن وكرامتهم المهدورة وما اشترطوه من مواصفات محددة وما طرحته المرجعية الرشيدة وما أكدته من ضرورة اختيار شخصية غير جدلية، ونزولا لرغبة الكثيرين، أضع اسمي بين يديكم كمرشح لرئاسة الوزراء".

وتابع: "لي الشرف أن أعاهد الشعب والشباب بتلبية المطالب التي حددوها ولن ندخر جهدا في سبيل تنفيذ مطالب المتظاهرين والسير بالبلد إلى بر الأمان".