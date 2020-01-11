«التابلت» يثير أزمة لطلاب الثانوية في امتحان العربي

عقدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي اليوم السبت إلكترونياً، عن طريق استخدام «التابلت» في المدارس الحكومية بمحافظات الجمهورية.

ومن جانبهم شكا عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي من صعوبة امتحان اللغة العربية.

حيث علق الطلاب قائلين: «إن من فتح الامتحان عبر منصة الامتحانات، تأخر لفترة تجاوزت ساعة ونصف، وذلك بجانب غلق الامتحان بشكل مفاجئ على التابلت».

وبخصوص أسئلة الامتحان، أضاف الطلاب أن الامتحان تضمن أسئلة القصة، رغم كونها غير مقررة.

وتابعوا: «فوجئنا بصعوبة الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد وسؤال التعبير».

فيما دخلت عدد من الطالبات في حالة من البكاء بسبب صعوبة امتحان اللغة العربية، بينما عبر أولياء الأمور عن غضبهم من التفاوت الكبير بين أسئلة امتحان الورقي والإلكتروني وهو ما يلغي فكرة تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقال أولياء الأمور، إن أسئلة الاختيار من متعدد «متشابهة جدًا ولم يتدرب عليها الطلاب داخل الفصل».

وأضافوا أن الطلاب المتفوقين دخلوا في حالة بكاء شديد لشعورهم بالفشل في الإجابة عن أسئلة الامتحان.