"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

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قابوس

وفاة قابوس

الاحنتلال

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، عرض عليه زيارة بلاده، واصفًا هذا الأمر بـ"المؤثر والهام للغاية".

وكتب رئيس وزراء الاحتلال عبر "تويتر": "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

وأكمل: "جه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان, عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وختم بقوله: "قابوس في ذمة الله".


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