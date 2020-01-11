"نتنياهو" تلقيت عرضًا مؤثرًا للغاية من "قابوس"

11 يناير 2020 - 06:39 م

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، عرض عليه زيارة بلاده، واصفًا هذا الأمر بـ"المؤثر والهام للغاية".

وكتب رئيس وزراء الاحتلال عبر "تويتر": "أتقدم بالتعازي للشعب العماني وأشارك في حزنه العميق إثر رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله".

وأكمل: "جه السلطان الراحل قبل عام دعوة لزوجتي ولي للقيام بزيارة هامة ومؤثرة للغاية لعمان, عرض خلالها مساعدته في دفع السلام والاستقرار في المنطقة قدما".

وختم بقوله: "قابوس في ذمة الله".