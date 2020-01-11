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مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين في انفجار بأفغانستان

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حسن علام- متابعات

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قنبلة

جنديان

أمريكينيان

قتل جنديين أمريكيين وأصيب آخرين بجروح، عندما أصيبت مركبتهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوبي أفغانستان.

وكان متحدث باسم حلف شمال الأطلسي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن قنبلة انفجرت على الطريق أثناء مرور رتل قوات أجنبية بإقليم قندهار بجنوب أفغانستان، وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنه.

وقال مسؤول عسكري أفغاني كبير في قندهار إن الانفجار وقع في منطقة داند عندما انفجرت العبوة الناسفة في إحدى المركبات المدرعة التابعة للقوات الأمريكية.

وأضاف أن القوات الأجنبية طوقت المنطقة وأبقت القوات الأفغانية بعيدا عن المكان، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي إن الحلف يقيّم الموقف وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.




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