إيران ترسل الصندوق الأسودة للطائرة المنكوبة لأوكرانيا

11 يناير 2020 - 02:11 م

أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مدير دائرة الحوادث الجوية في هيئة الطيران المدني الإيرانية، بأنه لا يمكن قراءة ما يتضمنه الصندوق الأسود العائد للطائرة الأوكرانية المنكوبة، وسوف يتم إرساله إلى أوكرانيا.

وأوضح مدير دائرة الحوادث الجوية، أن الهيئة غير مطلعة على عمليات المضادات الدفاعية الجوية، وأن القوات المسلحة الإيرانية أكدت، بعد الحادث، أن الطائرة الأوكرانية لم تسقط بعمل عسكري.

وكانت طهران اعترفت صباح اليوم بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، بعد اقترابها من مركز عسكري حساس.