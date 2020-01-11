محافظ الإسكندرية: قعدنا سنتين بنعمل عملية جراحية صعبة

إيمان هاني
سرد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعضًا من المعلومات التاريخية عن المعبد اليهودي في يومه افتتاحه، قائلاً: "هو أحد أقدم المعابد الموجودة في الإسكندرية، وهو ثاني أكبر معبد موجود في مصر بأكملها".
وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، قائلاً: "قعدنا سنتين بنعمل عملية جراحية صعبة من أجل ترميم المعبد".
وتابع: "مصر تضم كل العقائد والطوائف، والمعبد سيكون إضافة للمزارات السياحية في مصر، حيث إن الافتتاح كان عالميًا، ونقلته أكثر من 190 قناة تليفزيونية، معقبًا: "الإسكندرية بحر وآثار".
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