محافظ الإسكندرية: قعدنا سنتين بنعمل عملية جراحية صعبة

11 يناير 2020 - 12:34 م

سرد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعضًا من المعلومات التاريخية عن المعبد اليهودي في يومه افتتاحه، قائلاً: "هو أحد أقدم المعابد الموجودة في الإسكندرية، وهو ثاني أكبر معبد موجود في مصر بأكملها".

وأضاف "الشريف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، قائلاً: "قعدنا سنتين بنعمل عملية جراحية صعبة من أجل ترميم المعبد".

وتابع: "مصر تضم كل العقائد والطوائف، والمعبد سيكون إضافة للمزارات السياحية في مصر، حيث إن الافتتاح كان عالميًا، ونقلته أكثر من 190 قناة تليفزيونية، معقبًا: "الإسكندرية بحر وآثار".