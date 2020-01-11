وفاة السلطان قابوس بن سعيد .. وخليفة "سري" له

11 يناير 2020 - 05:47 ص

وجه مجلس الدفاع الأعلى بعمان ، مجلس العائلة المالكة الانعقاد لاختيار خليفة للسلطان قابوس بن سعيد الذي توفي أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 سنة



ولم يعلن السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم بلاده منذ عام 1970 تعيين خليفة له ولم يكن له أولاد يخلفونه.



وينص النظام الأساسي للحكم في عمان أن يجتمع مجلس الدفاع الأعلى ليختار خليفة للسلطان خلال 3 أيام من وفاته.



وفي حال لم يتفق أعضاء هذا المجلس ، يتم اللجوء إلى رسالة سرية تركها الراحل يعلن فيها عن خليفة له.



