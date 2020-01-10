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فيديو.. "غصن يكشف أفضل شيء فى رحلة هروبه

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غضن
غضن
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وكالات - سارة أشرف

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غضن

حكى كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، تفاصيل رحلة هروبه من اليابان فى أول حديث إعلامى له، قائلا:  أفضل ما فى الهروب هو ذهابى لبيت أهل زوجته ولقائى بزوجتى بعد فراق 9 أشهر.

وأضاف "غصن" خلال حديثه مع "فرانس 24"، أنه لم يتفاجأ بمصادرة جواز السفر الأخير الخاص به من القضاء اللبناني ومنعه من السفر، خصوصا بعد لجوء اليابان للإنتربول.

وشدد غصن على أنه كان مستعدًا للدفاع عن نفسه وعن قضيته عندما قرر اللجوء للبنان.
وكانت وسائل إعلام قد تداولت أن غصن قد قام بالهروب من الإقامة الجبرية في اليابان عبر آلة موسيقية كبيرة.


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