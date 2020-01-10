شاهد.. انفجار مصفاة نفط يهز روسيا

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متابعات- أمينة عبد العال

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روسيا

الطوارئ

مصفاة نفط

انفجرت مصفاة لتكرير البترول تباعة لشركة" لوك أويل" في مدينة أوختا بجمهورية كومي شمال شرقي روسيا ، مما تسبب في حالة من الذعر في المنطقة بسب شدة التفجير.

وبظهر مقطع الفيديو الذي صوره شهود عيان ونشرته" روسيا اليوم" انفجارين في المصفاة نتيجة لاشتعال مواد سريعة الاحتراق حسب التحقيقات المبدئية.

يذكر أن سلطات مدينة أوختا أعلنت أن الحريق لم ينتشر خارج منطقة المصفاة ، وأن خدمة الطوارئ الروسية تعاملت مع الحريق وأطفأته بشكل كامل.


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