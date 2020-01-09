» ترامب: عقوبات مشددة ضد إيران دخلت حيز التنفيذ

09 يناير 2020 - 10:30 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، دخول عقوبات مشددة على إيران حيز التنفيذ.



وقال ترامب، في تصريحات صحفية، "لقد دخلت (العقوبات) حيز التنفيذ بالفعل.. إنها مشددة للغاية، ووافقت عليها للتو مع وزارة الخزانة".



وأضاف إنه سيعلن عن تفاصيل تلك العقوبات رسميا من البيت الأبيض قريبا.

والأربعاء، تعهد ترامب بفرض مزيد من العقوبات على إيران، وقال إن إدارته تقيّم مزيدا من الخيارات للتعامل مع طهران.

وأكد مجددا، "ستفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فورا على النظام الإيراني.. وستظل تلك العقوبات قائمة إلى أن تغير إيران سلوكها".



جاء ذلك بعد أن شنت إيران قصفا بصواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين في الأنبار (غرب) وأربيل (شمال) العراق، ردا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.



وتحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا من جنود بلاده وإنما اقتصر على أضرار مادية.



وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

