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السيطرة على حريق هائل في مزرعة دواجن بالمنوفية

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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حريق هائل بمبنى إدارى بالقاهرة الجديدة

حريق

المنوفية

مزرعة دواجن

نشب حريق هائل في مزرعة دواجن بقرية كفرشحاتة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم  حيث جرى إبلاغ قوات الحماية المدنية بالحريق لإرسال سيارات إطفاء للسيطرة عليه.

وانتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق بمزرعة الدواجن، واستطاعوا السيطرة على النيران المشتعلة بكثافة دون وقوع خسائر بشرية، ونتج عن اشتعال الحريق خسائر في الدواجن ومشتملات المزرعة المملوكة لمواطن يدعى "م. ي. س"، 61 سنة.


وقال شهود عيان في تصريحات، إن مزرعة الدواجن كان يوجد بها اسطوانات غاز "أنابيب" وقت اشتعال الحريق، وتمكن عدد من الأهالي إخراج تلك الأسطوانات، موضحين أنه في حالة اشتعال النيران في الاسطوانة كان من الممكن أن تتدمر البلد بأكملها.

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