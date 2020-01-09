  • الخميس 09 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

الأزهر ينهي خصومة ثأرية استمرت 10 سنوات

اليوم.. فى “ذهاب” نصف نهائى كأس اسبانيا برشلونة يواجه اتليتكو مدريد

بث مباشر.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

أرشيفية

أسعار الدولار تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية

ضحايا الطائرة المنكوبة

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أرشيفية

غليان في الكنيسة بسبب «الفيلم المسيئ» للمسيح

القرش المفترس

بالصور.. أسماك القرش تلتهم لاعب كرة قدم

سد النهضة

تعثر مفاوضات «سد النهضة».. إثيوبيا تتعنت ومصر ترد

أرشيفية

موجة طقس سيئ تضرب القاهرة والمحافظات

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بالقتل

مانى

بالفيديو.. «مانى» يرفض تشبيهه بـ«محمد صلاح»

أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

عرب وعالم

ضحايا الطائرة المنكوبة
ضحايا الطائرة المنكوبة
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إيران تكشف مفاجأة في التقرير المبدئي للطائرة المنكوبة

#

مفاجأة في حادث الطائرة الأوكرانية.. الطيار لم يقم بهذا الأمر

#

إيران تعلن جنسيات ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة

#

لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية في طهران

أمريكا

صاروخ

الحرب العالمية

أخبار العالم

الطائرة الاوكرانية

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوكه في سقوط الطائرة الأوكرانية، بمطار خامنئي الإيراني فجر الثالث من يناير، مما أودى بحياة 176 شخصًا، حيث أوضحت التقارير أن ذلك جاء بسبب عطل فني.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي، إلى احتمالية قيام جهة معينة بإسقاطها عن طريق الخطأ، حيث قال بأن لديه شكوك حول ما جرى للطائرة الأوكرانية وهناك شيء فظيع حدث ولا بد من تحقيق فوري في الواقعة.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم واثقون بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني وفق بيانات أقمار صناعية.

وقالت رويترز: "مسؤولون أمريكيون يقولون إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ".

وردت هيئة الطيران المدني في إيران في بيان، بالقول إن لجنة تقصي الحقائق المشتركة مع أوكرانيا تستبعد كليا فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ.

وقالت: "الحديث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ مجرد شائعات كاذبة وهدفها سياسي"، مؤكدة "جرى البحث بشكل واسع بمحيط موقع سقوط الطائرة ولا يوجد ما يثير الريبة والشك".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. إيهاب توفيق ينهار في جنازة والده
» طبيب يفر من الفضيحة إلى الموت
» احذر استخدام معجون الأسنان في المناطق الحساسة: «آثار مدمرة»
» النواب الأمريكي يصدم ترامب ويطالبه بهذا الأمر
» القوات المسلحة تنظم بطولة كأس العالم العسكرية الثالثة لكرة القدم
» بعد تهديد الـ«كاف».. «فيفا» يحذر رئيس الزمالك
» استقالة حسام حسن من تدريب سموحة
» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق
» الوداد يُرسل البطاقة الدولية لمهاجم الزمالك
» تعرف على أبرز أدعية الرسول وقت نزول المطر والرعد
» رفع حالة الطوارئ بالقاهرة والمحافظات استعدادًا للأمطار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    07:00

  • ظهر

    12:07

  • عصر

    14:55

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية