أمريكا تفجر مفاجأة: الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شكوكه في سقوط الطائرة الأوكرانية، بمطار خامنئي الإيراني فجر الثالث من يناير، مما أودى بحياة 176 شخصًا، حيث أوضحت التقارير أن ذلك جاء بسبب عطل فني.

وأشار ترامب خلال مؤتمر صحفي، إلى احتمالية قيام جهة معينة بإسقاطها عن طريق الخطأ، حيث قال بأن لديه شكوك حول ما جرى للطائرة الأوكرانية وهناك شيء فظيع حدث ولا بد من تحقيق فوري في الواقعة.

وفي ذات السياق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم واثقون بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت بصاروخ إيراني وفق بيانات أقمار صناعية.

وقالت رويترز: "مسؤولون أمريكيون يقولون إن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ".

وردت هيئة الطيران المدني في إيران في بيان، بالقول إن لجنة تقصي الحقائق المشتركة مع أوكرانيا تستبعد كليا فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ.

وقالت: "الحديث عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ مجرد شائعات كاذبة وهدفها سياسي"، مؤكدة "جرى البحث بشكل واسع بمحيط موقع سقوط الطائرة ولا يوجد ما يثير الريبة والشك".