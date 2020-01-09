» بعد الهجوم الإيراني.. «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها للعراق

09 يناير 2020 - 06:14 م

تستأنف شركة مصر للطيران السبت المقبل رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد، بعد توقفها بسبب الأحداث التي جرت هناك خلال الأيام الماضية.



وقالت الشركة في بيان لها، إنه بعد تقييم و متابعه الموقف الأمني ، قررت الشركة استئناف رحلاتها الجوية الي بغداد اعتباراً من يوم السبت القادم الموافق 11 يناير علي أن يتم متابعة تطورات الأوضاع الأمنية أولًا بأول بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإتخاذ مايلزم من قرارات وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات.

وطالبت مصرللطيران ،المسافرين علي رحلات بغداد في الاتجاهين مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال مركز الاتصالات التليفونية علي رقم 1717 من أي موبايل أو زيارة أقرب مكتب لمصرللطيران

وسبق أن قررت وزارة الطيران المدنى ، بشكل مؤقت تعليق رحلات مصر الطيران المتجه إلى بغداد ، نظراً للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية،وقررت تعليق رحلات شركة مصرللطيران المتجهة إلي بغداد اعتباراً من أمس الأربعاء 8 يناير وحتي غدا الجمعة 10 يناير 2020 وذلك حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة .



