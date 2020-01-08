» أول تعليق من طارق حامد على خسارة جائزة الأفضل في أفريقيا

08 يناير 2020 - 06:34 م

أبدى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، رضائه بعد خسارته لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا لعام 2019، مشيرا الى أنه فخور لما وصل إليه.











وكان طارق حامد قد تواجد ضمن الثلاثي المتنافس على جائزة الأفضل داخل أفريقيا، لكن توج بالجائزة الجزائري يوسف بلايلي لاعب الترجي السابق وأهلي جدة الحالي.









وكتب طارق حامد من خلال موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" "لست حزيناً لعدم حصولي على الجائزة، بل فخور لما وصلت إليه".









واختتم "أشكر كل من دعمني من جمهور مصر العظيم، وجمهور الزمالك الوفي لتواجدي في هذا الحدث الكبير".









واختتم "دعمكم لي أكبر جائزة".









الجدير بالذكر، أن طارق حامد ساهم في تتويج الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء النسخة الماضية.







