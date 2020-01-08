مفاجأة.. «حفتر» و«السراج» يصلان روما

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ليبيا

حفتر

السراج

وصل منذ قليل فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، إلى العاصمة الإيطالية روما، للقاء رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، حسبما ذكرت العربية.

وكان مصدر بالحكومة الإيطالية قال إن المشير خليفة حفتر سيجتمع اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى فى روما، وسط نداءات لوقف إطلاق النار بين مليشيات حكومة الوفاق والجيش الوطنى الليبى بقيادة حفتر، ولم يذكر المصدر أى تفاصيل عن الاجتماع المقرر عقده فى مكتب كونتى فى روما.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في ليبيا بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتزامه التدخل العسكري في ليبيا لمساندة مليشيات الوفاق، فيما يحقق الجيش الوطني تقدما قويا باتجاه طرابلس.



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