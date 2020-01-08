تحذير شديد اللهجة من إيران لأمريكا

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وكالات - سارة أشرف

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قال اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن أي اعتداء أمريكي جديد سيواجه برد أشد وحازم.

وأضاف اللواء "باقرى" خلال تصريحات له بوكالة الأنباء الإيرانية (أرنا)،  "لقد آن الأوان للمسئولين الأمريكيين أن يدركوا قدرات الجمهورية الإسلامية على مساحة واسعة من جغرافية العالم، وأن ينتهجوا سلوكا عقلانيا ويسارعوا بسحب قواتهم الإرهابية من المنطقة".

جاء ذلك ردًا على إثر الهجوم الصاروخي الذي نفذته قوات حرس الثورة الإسلامية على قواعد الجيش الأمريكي في العراق فى الساعات الأولى من صباح اليوم.


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