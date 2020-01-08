إيران تعلن حقيقة ما حدث لركاب الطائرة الأوكرانية

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متابعات- أمينة عبد العال

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أكد التليفزيون الإيراني أن جميع ركاب الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران قد قتلوا، في انفجار الطائرة بعد إقلاعها مباشرة.

في سياق متصل قطع الرئيس الأوكراني فلادمير زيلينسكي زيارته إلى عمان وعاد إلى كييف معربًا عن تعازيه لأقارب القتلى، الذي لا يقل عددهم عن 180 شخصًا إلى جانب أفراد الطاقم، حسبما نشرت" رويترز".

جدير بالذكر أن الطائرة أقلعت صباح اليوم من مطار الإمام الخميني الدولي "طهران" وهي تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من المطار.


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