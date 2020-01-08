  • الأربعاء 08 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:55 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قصف قاعدة أمريكية

إيران تقصف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

مبروك عطية

رد ناري من مبروك عطية على من يحرّمون تهنئة المسيحيين

صلاح وماني

أول تعليق لـ"صلاح" على فوز ماني بجائزة الأفضل بإفريقيا

نانسي عجرم

في أول ظهور لها.. نانسي عجرم تتحدث عن حادث السرقة

كفر الدوار

والد ضحية مذبحة كفر الدوار يكشف تفاصيل مثيرة عن المجزرة

الرئيس حسن روحاني

روحاني: واشنطن ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً

ساديو ماني

ساديو مانى يتوج بجائزة افضل لاعب في إفريقيا 2019

الذهب والدولار

ننشر أسعار الدولار والذهب اليوم الثلاثاء

أبوتريكة وصلاح

بالفيديو.. تعرف على رسالة "أبو تريكة" لـ"صلاح"

القبض

هتك عرض طالبة داخل مكتبه.. حبس مدير مدرسة بالدقهلية

إيران تقصف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

عرب وعالم

قصف قاعدة أمريكية
قصف قاعدة أمريكية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بعد تهديدات إيران .. هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية

#

صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق

#

الولايات المتحدة: إيران وراء احتجاجات الشرق الأوسط

#

إصابة 5 جنود إيطاليين في هجوم بقنبلة في العراق

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غربي العراق.
وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.
وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم بصواريخ بالستية، ونشرت مقطع فيديو للهجوم في موقعها الرسمي.
وقبل دقائق، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه ما لا يقل عن 13 صاروخا.
وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أميركية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.
وقال مسؤول أميركي إنه "لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي".
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي، قوله إن "القوات الأميركية تتعرض لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ بالتسية وصواريخ بعيدة المدى" في قاعدة عين الأسد.
وأضافت الشبكة أن الهجوم "استهدف أكثر من موقع" بما فيها القاعدة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "محاربو الصحراء" يحتكرون جوائز الأفضل في إفريقيا
» وزير الدفاع الأمريكي: لن نغادر العراق
» شاهد.. مائدة طعام مشاهير حفل الكاف بالغردقة
» «ساديو ماني» من شوارع «بامبالي» إلى عرش إفريقيا
» الاتحاد المصري يفوز بجائزة افضل اتحاد في أفريقيا
» كامل أبو علي يثير ضجة في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا
» بالصور.. الغردقة تُبهر العالم في حفل الـ"كاف"
» بالفيديو.. قطري يحاول إحراج "أبو تريكة".. والأخير: أنا مصري
» حملت سفاحًا.. صعيدي يذبح شقيقته بدافع "الشرف"
» بالصور.. أجواء احتفالية مبهرة بحفل الأفضل في أفريقيا
» ويصدم الأهالي.. يقتل ابنته طالبة الثانوية في البحيرة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية