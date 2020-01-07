صواريخ باليستية.. تحركات عسكرية إيرانية ضد أمريكا

07 يناير 2020 - 09:41 م

رصدت المخابرات الأمريكية، تحركات عسكرية إيرانية سرية، تتعلق بنقل طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، في احتمالية لشن هجوم ضد أهداف أمريكية في دول عربية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن هذا التأهب يعكس التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب الضربة الأمريكية بالطائرات دون طيار التي وقعت الأسبوع الماضي والتي أودت بحياة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.

وقالت CNN إن المخابرات الأمريكية لاحظت أن إيران نقلت معدات عسكرية، بما في ذلك طائرات دون طيار وصواريخ باليستية، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن التحركات ربما تكون محاولة إيرانية لتأمين أسلحتها من ضربة أمريكية محتملة، أو وضعها في مواقع لشن هجماتها الخاصة.

وقالت الشبكة إنه بناءً على المعلومات الاستخباراتية، كانت الولايات المتحدة تراقب الهجمات المحتملة على المواقع الأمريكية في العراق والكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن.