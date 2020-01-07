"بن سلمان" يلتقي "ترامب" ويسلمه رسالة عاجلة

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محمد فضل- متابعات

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أمريكا

ترامب

رسالة

خالد بن سلمان

التقى الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب ابن سلمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "بتوجيهات كريمة من سمو سيدي ولي العهد، التقيت امس بفخامة الرئيس الامريكي دونالد ترمب حاملا رساله من سموه كما بحثت مع فخامته اوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية".

كما نشر الأمير مجموعة من الصور تجمعه بالرئيس الأمريكي ووفد مرافق، وذلك خلال زيارة نائب وزير الدفاع للولايات المتحدة بعد ان التقى أمس أيضاً وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وتأتي هذه الزيارة عقب تطورات الأحداث بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بضربة أمريكية في مطار بغداد، والتهديد برد قاس من إيران، كما تطالب العراق القوات الأجنبية بالخروج من أراضيها.


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