"ليس لصا"..مفاجأة تقلب الموازين بحادث سرقة نانسي عجرم

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ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم
ليس لصا.. مفاجأة في حادث سرقة منزل نانسي عجرم
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إيمان هاني

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فادي الهاشم

كشف المصور السوري تامر تركمان، مفاجأة مدوية بحادث محاولة سرقة فيلا الفنانة نانسي عجرم وقتل السارق علي يد زوجها ، قائلا :" الشاب السوري المقتول في فيلا الفنانة، ليس لصًا".

وكتب تركمان عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "الشاب السوري محمد حسن الموسى من قرية بسقلا في ريف إدلب .. هذا الشاب الذي قاموا بقتله في فيلا الفنانة نانسي عجرم .. حيث تم الادعاء بأنه لص دخل ليسرق من الفيلا وكأنهم لا يعلمون من هو!!".

وأضاف، هذا شاب يعمل في قسم الصيانة في حديقة فيلا نانسي وكانوا قد امتنعوا عن دفع مستحقاته المالية وتم حجزها من أحد العاملين هناك، مما دفعه للدخول الى الفيلا فقاموا بقتله .. طبعا القصة سيتم لفلفتها بما أن الإعلام هو أوسخ أداة لإخفاء الجريمة .. نطالب بفتح تحقيق ومحاسبة من قتل هذا الشاب".

وتابع :"الخطأ من الشاب هو دخوله بهذه الطريقة ولكن أن يتم قتله بهذه السهولة فهذا شيء آخر يستدعي الوقوف والنظر في القضية بشكل آخر".

وكان فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم قد كشف عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح. وقال الهاشم خلال التحقيق معه من خلال فيديو يوضح تحركات وتهديد السارق، إن اللص تسلل إلى المنزل وحاول سرقة بعض الأشياء وحاول إيقافه

 وأضاف فادى الهاشم، عندما واجهته قام بتهديدي ورفع السلاح وحاولت إبعاده، إلا أنه أصر على ابتزازي وقمت بمنحه بعضا من المال، وكان يرغب فى سرقة المجوهرات والذهب إلا أنني رفضت.

وأوضح أن اللص قرر أن يقتحم غرفة الأطفال وفى هذه اللحظة شعرت بحالة من الجنون، وهو ما دفعنى إلى الانقضاض عليه وإطلاق الرصاص باتجاهه بعد أن هددني بقتل بناتي.

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