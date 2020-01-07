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غضب بمجلس وزراء السودان بعد إعدام طفل

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اعدام
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وكالات - الدويني فولي

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إعدام

مجلس الوزراء

طفل

السودان

حمدوك

سادت حالة من الغضب  والتوتر والصدمة داخل أروقة مجلس الوزراء السوداني، بعد صدور حكم قضائي بإعدام طفل عمره 15 عاما فقط، وتأييد المحكمة العليا للقرار.
وحسب صحيفة "الانتباهة"، "أبدى المسئولون بمجلس الوزراء انزعاجا من حكم المحكمة لجهة أنه يخالف الوثيقة الدستورية التي منعت إعدام الأطفال، وهو مخالف لقانون الطفل لسنة 2010، إلى جانب تأثير الحكم على علاقات السودان الخارجية حيث إن القرار يؤثر على ملف الخرطوم في مجال حقوق الإنسان عالميا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن "قيادات عليا بمجلس الوزراء متخوفة من تأثير حكم الإعدام على سفريات رئيس الحكومة عبد الله حمدوك إلى الخارج، خاصة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتأثير الحكم على ملف حقوق الإنسان".
وأوضحت أن الحكم صدر استنادا للقانون الجنائي الذي يمكنّ القاضي من إصدار حكم بالإعدام على الطفل بعمر 15 عاما إذا بدت عليه علامات البلوغ.

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