عاجل.. روسيا ترسل سفينة حربية لـ"سوريا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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بغداد

سوريا

روسيا

السليماني

خوفا من اندلاع مواجهة بين أمريكا وإيران أرسلت روسيا سفينة الصورايخ "مارشال أوستينوف" إلى سوريا، والتي عبرت مضيقي "البوسبفور" و"الدراردانيل" ودخلت البحر المتوسط في طريقها لسوريا، يأتي ذلك على خلفية اغتيال قاسم السليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة أمريكية جوية  في بغداد حسبما أعلنت وكالة أنباء"سبوتنيك".

جدير بالذكر أن روسيا أعلنت رفضها لمشروع البيان الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم على سفارتها في بغداد، حسبما أعلن مندوب روسيا الدائن لدى الأمم المتحدة فاسيلي نينينزيا أن موسكو تدين أي هجمات تستهدف البعثات الدبلوماسية.


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