» ابنة أصالة تثير الجدل بتعليق عن طلاقها:«قاومت الخيانة»

06 يناير 2020 - 08:13 م

أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصرى، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقها على طلاق والدتها من زوجها طارق العريان.

وكتبت "شام" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "لقد تغلبنا على كل العواصف، وبالتأكيد سنتجاوز هذه العاصفة، نحن حلقة حب ودعم لا نهاية لها، وسنكون قادرين دائما على النهوض".

وتابعت: "هذا اختبار آخر لإظهار طبيعتك الحقيقية بكونك إمرأة مقاتلة، مصنوعة من الفولاذ، قاومت المرض والأذى والخيانة، أنا فخورة بك دائما أمي"، لكن يبدو أنها عادت وحذفتها.

وعلق طارق العريان، على انفصاله عن الفنانة أصالة، بنشر صورة تجمعهما، مثنيًا عليها ومؤكدًا أنه سيظل يحبها.

وعلق طارق العريان على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام" قائلًا، :« لسوء الحظ وصلنا للنهاية في هذا الفصل، سأظل أحب وأحترم هذه الروح الجميلة للأبد.. أم أولادي أصالة".

وحاز تعليق "العريان" على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مثنين على الطريقة "المحترمة" التي أعلن فيها الطرفان انفصالهما دون التطرق لأمور من شأنها التأثير على أبنائهما.

وأعلنت أصالة صباح اليوم، الإثنين، خبر انفصالها رسميًا عن زوجها طارق العريان، بعد أسابيع من الخلاف بينهما.



