نبوءة مثيرة من خلفان بشأن أردوغان: خلال سنتين يحدث هذا الأمر

أحمد عادل شعبان
تنبأ الإماراتي ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - بنبوءة هامة تحدث خلال سنتين ، مطالبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالالتفات لها جيدًا.
وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : انطفأت نار إمبراطورية الإخوان ..هدم البناء واحترق المخزون وبقي الدخان ..سنتان وسيحل بعدها في الوطن العربي الأمن والأمان....فليعلم أردوغان.
وتأتي تصريحات ضاحي خلفان بعد تصريحات أطلقها أردوغان وأكد فيها أن قواته بصدد التوجه إلى ليبيا.
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