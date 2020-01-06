  • الإثنين 06 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:38 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ضاحي خلفان

نبوءة مثيرة من خلفان بشأن أردوغان: خلال سنتين يحدث هذا الأمر

فايلر

الأهلي يصدم فايلر ويرفض تنفيذ طلبه .. وهكذا علق على القرار

رضا عبد العال

رضا عبد العال يحرج مرتضى: أنت السبب في اللي بيحصل للزمالك

أديب

"أديب" يوجه رسالة هامة لوزير الدولة للإعلام

سد النهضة

وزير الري الأسبق يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

تحرش جماعي

فتاة واقعة التحرش بالمنصورة تكشف حقيقة تبرؤ والدها منها

نانسي عجرم

مدير أعمال نانسى عجرم يكشف تطورات حالتها الصحية

السفارة الأمريكية في العراق

العراق.. استهداف السفارة الأمريكية بـ5 صواريخ

حادث سير

حادث سير يودي بحياة 8 مصريين في الرياض

الدولار والذهب

الدولار يرتفع والذهب يستقر.. نشرة الأحد الاقتصادية

نبوءة مثيرة من خلفان بشأن أردوغان: خلال سنتين يحدث هذا الأمر

عرب وعالم

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شيرين عبد الوهاب تصدم أحمد حلمي وتتبرأ من هذا الأمر

#

نداء من بابا الفاتيكان لمواجهة هذا الأمر

#

أول تعليق من قطر على مفاوضاتها مع الإمارات

#

تعليق ناري من دعاء فاروق على خلع صابرين وحلا شيحة للحجاب

ضاحي خلفان

أردوغان

تنبأ الإماراتي ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - بنبوءة هامة تحدث خلال سنتين ، مطالبا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالالتفات لها جيدًا.

وقال "خلفان" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : انطفأت نار إمبراطورية الإخوان ..هدم البناء واحترق المخزون وبقي الدخان ..سنتان وسيحل بعدها في الوطن العربي الأمن والأمان....فليعلم أردوغان.

وتأتي تصريحات ضاحي خلفان بعد تصريحات أطلقها أردوغان وأكد فيها أن قواته بصدد التوجه إلى ليبيا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال قاسم سليماني والمثقفون المصريون

محمود سلطان

شيخ جليل.. لا ينتظر شىء ولا يعبأ بشىء

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» شوبير: الآن فهمت السبب الحقيقي لفوز الأهلي في كل مبارياته
» رضا عبد العال لقائد الزمالك: غور في داهية
» هذا ما قاله "أديب" عن اقتحام منزل نانسي عجرم
» بريطانيا: سليماني كان يهدد مصالحنا ولن نأسف عن قتله
» ترامب يهدد إيران حيال هذا الأمر الخطير
» مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل اقتحام منزلها
» شاهد.. منجم توقع وفاة مذيعة العربية وقاسم سليماني قبلها بأيام
» إيران تعلق جميع تعهداتها ضمن الاتفاق النووي
» الكويت تكشف حقيقة استخدام أراضيها في قتل "سليماني"
» الأهلي يتخطى إف سي مصر بثلاثية
» اغتيال "سليماني" أهم من قتل "بن لادن"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • شروق

    06:59 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
فتاة المنصورة
بطاقة تموينية
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية