مسؤول إيراني: سنرد عسكريا على واشنطن لقتلها "سليماني"

05 يناير 2020 - 11:00 م

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأحد، إن طهران سترد عسكريا على واشنطن لقتلها قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.



جاء ذلك في كلمة خلال لقائه برئيس مجلس أمن النظام السوري علي مملوك، في العاصمة الإيرانية طهران، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وذكر شمخاني: "سيكون هناك رد عسكري على مقتل سليماني، كما أننا لن نكتفي بالرد العسكري فقط".

وفجر الجمعة، قتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.