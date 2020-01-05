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تناول هذه الأطعمة وتخلص من الأرق واضطرابات النوم

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متابعات- أمينة عبد العال

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يعاني الكثيرون من الأرق واضطرابات النوم والدراسات الحديثة أثبتت أن التخلص منها يكون بطرق بسيطة وهي تناول بعض أنواع الأطعمة والابتعاد عن أنواع أخرى.

 وأشار خبراء من جامعة كولومبيا الأمريكية إلى أنه يجب الابتعاد عن الخبز الأبيض والأرز لأنها ترفع معدلات السكر في الدم ما يسبب الأرق، ويؤدي إلي إفراز الأنسولين والعديد من الهرمونات الأخرى مثل الأدرينالين والكورتيزول التي تسبب أيضًا اضطرابات النوم.

كما أشارت الدراسات إلى أن تناول المنتجات الغنية بالكربوهيدرات المركزة يتسبب في رفع مستويات الأنسولين في الجسم فجأة ثم انخفاضها ما يؤثر علي عمليات الأيض في الدماغ.

لذلك نصحت الدراسات بأن يتناول الإنسان الفواكه والحبوب مع شرب كوب من الحليب بالعسل ليساعد على تنظيم عملية الأيض وبالتالي الابتعاد عن الأرق.

 

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