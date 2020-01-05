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إلغاء حفل "أنغام" في الرياض.. لهذا السبب

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أنغام
أنغام
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ألغت إدارة موسم شتاء الرياض، حفل الفنانة أنغام، والفنان عبد الله الرويشيد، بعد أن كان من المقرر إقامته في صحارى سيتي بالرياض، ولكن بعد انطلاق الحفل بالفعل أعلنت الإدارة عن إلغائه لسوء الأحوال الجوية.

وقدمت إدارة الموسم اعتذارها للجمهور مؤكدة أن السبب يعود لسوء الأحوال الجوية، حيث تم قطع الحفل ولم تأت فقرة عبد الله الرويشيد .

وتابعت إدارة الموسم، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "نعتذر منكم، وقفنا الحفلة المصاحبة لمهرجان الرياض للعود في الرياض بوليفارد بسبب الأحوال الجويَّة المفاجئة".

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