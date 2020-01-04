محمود بدر: الله يكون في عونك ياريس

04 يناير 2020 - 02:27 م

علق النائب البرلماني، محمود بدر، على خبر إلقاء الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسن.

وغرد على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً: "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب".

وأضاف بجد ربنا يكون في عون بلدنا ورئيسها، إيد بتبني وإيد شايلة السلاح عشان تحارب الإرهاب في الداخل وتصد العدوان في الخارج، وإيد كمان عشان تكنس الفساد، وتلاقي مأجور قاعد في قطر أو تركيا يقولك السيسي عمل إيه".